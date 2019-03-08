كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة تقضي بحبس رئيس حملة ترامب 4 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدر حكم بالحبس 47 شهراً بحق الرئيس السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، بول مانافورت، لإدانته بجرائم مالية، حسبما أفادت خدمة بلومبرغ الإخبارية مساء أمس الخميس.

وتحدث مانافورت (69 عاماً) أمام المحكمة قبل النطق بالحكم. وقال للقاضي، إنه كان لديه الكثير من الوقت للتفكير بينما كان وراء القضبان في الحبس الانفرادي، وطلب التعاطف معه.

وقال مانافورت للقاضي تي. إس إيليس، "كان العامان الماضيان أصعب السنوات بالنسبة لعائلتي ولي".

وأضاف، أن "القول بأنني أشعر بالإهانة والخجل أقل بكثير (من الواقع)".

كما طلب القاضي من مانافورت دفع تعويضات تتراوح بين 6 و25 مليون دولار، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دولار.

وقال القاضي، إن الوقت الذي قضاه مانافورت في السجن منذ أن أدانته هيئة محلفين في أغسطس (آب) سيُحسب في عقوبته.

Advertisements

لكن القاضي عبر عن خيبة أمله من عدم قبول مانافورت المسؤولية المناسبة عن جرائمه.

جدير بالذكر أن تلك التهم لا ترتبط بعمله في حملة ترامب أو التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات.

وشغل مانافورت منصب رئيس حملة ترامب لمدة شهرين في 2016.

وأصبح هدفاً للمحققين بعد أن تبين أنه كان من بين مسؤولي حملة ترامب الذين حضروا اجتماعاً في يونيو (حزيران) 2016 في برج ترامب بنيويورك مع "الروس" الذين تردد أنهم شوهوا سمعة منافسة ترامب، هيلاري كلينتون.

وكان الادعاء قد طالب بتوقيع عقوبة السجن ضد مانافورت لمدة تصل إلى 24 عاماً، أي السجن مدى الحياة فعلياً.

وذكرت بلومبرغ، أن مانافورت قد يواجه 10 أعوام إضافية بالسجن عندما يصدر حكم ضده يوم 13 مارس (آذار) في واشنطن في اتهامات بالتآمر تتعلق بعمله مع الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش وحزبه الموالي لروسيا في الفترة من 2005 إلى 2014.

وتصرف مانافورت بشكل غير قانوني لصالح يانوكوفيتش، وفقاً للادعاء، وحصل على ملايين الدولارات وقام بتبييضها عبر عدد من الدول ولم يسدد ضرائب عليها.