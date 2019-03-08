من أجل حبة “قرقوبي”.. شاب يحاول الانتحار من أعلى عمود إنارة

عرفت مدينة خنيفرة مساء أمس الخميس، محاولة إنتحار غريبة من طرف شاب، صعد فوق أعلى عمود كهربائي بمركز المدينة، وهدد بإلقاء نفسه.

وأفادت مصادر “اليوم 24″، أنه حوالي الساعة الثالثة عصرا، صعد شاب تبدو عليه حالة الهلوسة بشكل جنوني لعمود كهربائي، مهددا بالانتحار ومطالبا بحبة قرقوبي ليعدل عن قراره.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث استنفر السلطات المحلية والوقاية المدنية بالمدينة، والتي تدخلت فور وصولها في حوار مع الشاب من أجل إقناعه بالعدول عن عملية الانتحار، والتي تكللت بعد ساعات بالنجاح في إقناعه بنزول، حيث تمً نقله عبر سيارة الإسعاف للمستشفى لتلقي العلاج.

وتجد الإشارة، أن المغرب عرف في السنوات الأخيرة، تزايد في عدد المنتحرين، حيث أوضحت بعض التقرير أن 16% من المغاربة لديهم ميول انتحارية، وأن 14% من الشباب (بين 13 و15 سنة)، حاولوا وضع حّد لحياتهم لمرة واحدة على الأقل.