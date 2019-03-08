حالة الطقس: لطيف وصاف وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الجمعة، ويوم غد السبت، لتكون قريبة من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

ويتوقع أن يكون الطقس ما بين صاف وغائم جزئيا خلال ساعات النهار، وصافيا وباردا خلال ساعات الليل.

وفوق البحر المتوسط يتوقع أن تهب رياح غربية بسرعة 15 – 25 كيلومترا في الساعة، ويكون البحر مائجا، حيث يتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 60 إلى 120 سنتمترا.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 15 – 4، الخالصة (كريات شمونه) 18 0 6، صفد 13 – 6، طبرية 21 – 7، الناصرة 17 – 7، حيفا 18 – 8، يافا 19 – 9، القدس المحتلة 15 – 7، عسقلان 18 – 10، عين جدي (البحر الميت) 22 – 15، بئر السبع 19 – 5، أم رشرش (إيلات) 23 – 13.

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ويتوقع أن يكون الطقس يوم غد، السبت، لطيفا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد.

ويوم الأحد من المتوقع أن يكون الطقس ما بين غائم جزئيا حتى صافيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون قريبة من المعدلات السنوية لهذا الموسم.