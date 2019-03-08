في اليوم العالمي للمرأة.. بوتين يرافق شرطيات في جولة بالخيول

الخليج 365/ بغدادامتطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جوادا بصحبة عدد من عناصر الشرطة النسائية في لقطات بثت في أنحاء روسيا قبل اليوم العالمي للمرأة.

ورسم بوتين لنفسه بعناية صورة الرجل القوي خلال الأعوام 19 التي قضاها في السلطة، وسبق أن نُشرت له صور على ظهر جواد وهو عاري الصدر في سيبيريا، ثم وهو يغطس في مياه ثلجية، وأخرى وهو يقود طائرة لإطفاء الحرائق.

وظهر بوتين (66 عاما) في التلفزيون الرسمي وهو يرتدي سروالا من "الجينز" وسترة بياقة مرتفعة وهو يمتطي جوادا بني اللون بصحبة شرطيات يمتطين جيادا بيضاء.



وتهادت الجياد برشاقة حول منشأة تدريب لشرطة الخيالة في موسكو، وظهر في الصورة أيضا أفراد من الشرطة على ظهور الجياد في صفوف منتظمة.

وذكرت وكالات أنباء أن بوتين أهدى أفراد الشرطة بعد ذلك جوادا يحمل اسم "الشعاع الذهبي".