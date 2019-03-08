محكمة امريكية تقضي بسجن مدير سابق لحملة ترامب 47 شهرا

أصدرت محكمة بولاية فرجينيا الأميركية حكما بالسجن 47 شهرا بحق بول مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب، في أولى القضايا التي حولها المحقق الخاص روبرت مولر إلى القضاء.
وهذا الحكم الذي صدر ضد مانافورت (69 عاما) يُعد أقلّ بكثير من توصيات وزارة العدل الأميركية التي كانت اقترحت على القاضي أن يفرض عليه عقوبةً بالسّجن بين 19 و24 عاماً، بعد إدانته بجرائم تتعلق بالتلاعب الضريبي والاحتيال المصرفي.
وتحدث مانافورت أمام المحكمة قبل النطق بالحكم، وقال للقاضي إنه كان لديه الكثير من الوقت للتفكير بينما كان وراء القضبان في الحبس الانفرادي، وطلب التعاطف معه.
وأضاف "كان العامان الماضيان أصعب السنوات بالنسبة لعائلتي ولي، القول إنني أشعر بالإهانة والخجل أقل بكثير (من الواقع)".
وقد يواجه مانافورت عشرة أعوام إضافية بالسجن عندما يصدر حكم ضده في 13 مارس/آذار الجاري في واشنطن، في اتهامات بالتآمر تتعلق بعمله مع الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش وحزبه الموالي لروسيا في الفترة من 2005 إلى 2014.
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