اردوغان يحدد موعدا لبدء ملء سد إليسو رغم الاحتجاجات العراقية

الخليج 365/ يغداداعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، عن موعد بدء عملية ملء سد إليسو، وذلك رغم احتجاج العراق عند بدء احتجاز المياه خلف السد لفترة وجيزة الصيف الماضي.

وقال أردوغان، في تجمع انتخابي بمدينة ماردين جنوبي شرق البلاد والواقعة على مقربة من السد، إن عملية ملء خزان سد إليسو على نهر دجلة ستبدأ في حزيران / يونيو".

وأضاف أردوغان أن "المشروع سيسهم بمبلغ 1.5 مليار ليرة سنويا في الاقتصاد التركي".



وتبلغ كلفة السد 8.5 مليار ليرة (1.6 مليار دولار).

وسينتج السد 1200 ميغاوات من الكهرباء لجنوب شرق تركيا.

وتؤكد الحكومة العراقية أن سد إليسو سيؤدي إلى شح المياه لأنه سيقلل تدفق المياه في نهر دجلة، أحد النهرين اللذين تعتمد عليهما البلاد في معظم احتياجاتها من الماء.

وفي تركيا، سيؤدي السد إلى تشريد آلاف السكان وإغراق بلدة عمرها 12 ألف عام.

وكانت تركيا قد بدأت في ملء خزان السد في حزيران/ يونيو الماضي، لكنها أوقفت ذلك مؤقتا بعد أسبوع بسبب شكوى العراق من نقص تدفق المياه في النهر في ذروة الصيف.

ومنذ العام الماضي، أدى نقص المياه في العراق إلى اتخاذ إجراءات مثل حظر زراعة الأرز، ودفع مزارعين لهجر أراضيهم. وشهدت مدينة البصرة احتجاجات استمرت شهورا بسبب عدم وجود مياه صالحة للشرب.

