انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء فنزويلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - أرشيفية
قال شهود لـ"رويترز" إن فنزويلا التي تعاني من الأزمات شهدت، الخميس، انقطاعا للتيار الكهربائي على نطاق واسع نتيجة ما وصفتها الحكومة بواقعة "تخريب" في سد يعمل بالطاقة الكهرومائية يوفر الكثير من الإمداد للبلاد.
ويتكرر انقطاع الكهرباء في فنزويلا، حيث يتداعى الاقتصاد تحت وطأة التضخم إلى جانب النقص الحاد في الغذاء والدواء وهجرة جماعية لأكثر من 3 ملايين مواطن.
ويقول المنتقدون: "إن الفساد وتراجع الاستثمار أسهما في عدم قدرة شبكة الطاقة الكهربائية بالبلاد على العمل، في حين يقول مادورو إن الخصوم السياسيين يخلقون تلك المشكلات عن عمد".
وذكرت وسائل إعلام محلية ومستخدمو "تويتر" أن انقطاع الكهرباء يؤثر على العاصمة كراكاس و15 ولاية من ولايات فنزويلا الـ23.
ووصف مراسل للتلفزيون الحكومي الأمر بأنه "انقطاع للكهرباء على مستوى البلاد".
وقال وزير الكهرباء لويس موتا عبر التلفزيون الحكومي "عطلوا عملية التوليد والنقل في سد جوري الكهرومائي الذي يعد الركيزة الأساسية لأنظمة الكهرباء"، لكن الوزير لم يقدم أي دليل، وأضاف أن الخدمة ستعود خلال نحو ثلاث ساعات.
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