صور.. أسوان تتزين استعدادًا لاستقبال منتدى الشباب العربى الإفريقي

أسوان - صلاح المسن

تستعد محافظة أسوان خلال شهر مارس الجاري، لفعاليات منتدى الشباب العربي الإفريقى، بمشاركة جامعة أسوان أحد الأطراف المشاركة فى تلك الفعالية الدولية، والتى برز جهود طلابها مبكرًا فى شوارع العاصمة من لافتات مضيئة أبرزت المناطق والمعالم السياحة للمحافظة.

كما صمم قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة أسوان عددًا كبيرًا من التصميمات واللوحات الفنية تمهيداً لوضعها فى الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة أسوان، وذلك فى إطار استعدادات استقبال منتدى الشباب العربى والإفريقى، حيث تضافرت جهود الطلاب المبذولة لخروج...