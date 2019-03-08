غدًا.. فصل التيار الكهربائى عن مدينة بنها بالكامل لمدة 3 ساعات

القليوبية - إبراهيم سالم
أعلنت المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء القليوبية، عن فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات مدينة بنها، يوم السبت الموافق 9 مارس الجارى، لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للشبكات، لمدة 3 ساعات من الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة من صباح اليوم نفسه.
وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، فى تصريحات لها، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى مناطق "وسط البلد، وكفر السرايا، وأتريب، وعزبة المربع، وعزبة البرنس، ومساكن الموالح، والڤلل، وطريق كفر سعد بالڤلل، وبطا، وكفر الجزار، ومنطقة الآثار، وشارع كلية العلوم...
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