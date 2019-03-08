رئيس جزر القمر ينجو من محاولة اغتيال

24-إمارات: غزالي عثمان
نجا رئيس جزر القمر المنتهية ولايته غزالي عثمان أمس الخميس من محاولة اغتيال، فيما يجوب البلاد حشداً للدعم قبل الانتخابات الرئاسية المبكرة في 24 مارس، حسب ما أفاد مدير حملته.
لكن المعارضة قالت إنّ الحادث الذي وقع في جزيرة انجوان ولم يسفر عن أي اصابة لغزالي "ليس جديراً بالمصداقية".
وتشهد الأجواء السياسية تدهوراً في جزر القمر منذ تمرير الاستفتاء الرئاسي في 30 يوليو الماضي لتعزيز سلطات الرئيس إذ سمح بتولي الرئاسة لدورتين متتاليتين بدل واحدة ما سيبقيه في الحكم حتى العام 2029.
ويخالف القرار مبدأ تداول السلطة...
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