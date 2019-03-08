الرئيس الصيني يزور روسيا العام الحالي

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يى، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيزور روسيا العام الجاري. والجدير بالذكر أن روسيا والصين تربطهما أواصر من الصداقة والعلاقات التاريخية بالإضافة إلى شراكة في الكثير من مجالات التعاون، كما تلعب الدولتان دورا هاما في تسوية الكثير من الأزمات الدولية والحفاظ على السلام وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.

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