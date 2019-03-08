نواب أميركيون ينتقدون استراتيجيّة بلادهم بالأزمة التي تشهدها فنزويلا

انتقدت مجموعة من 16 نائبًا ديمقراطيًا بينهم الشابّة ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز، استراتيجيّة الولايات المتّحدة في الأزمة التي تشهدها فنزويلا، وذلك في رسالة بعثوها إلى وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو.
وقال أعضاء الكونغرس الأميركي "نحن نكتب للتّعبير عن قلقنا العميق حيال إدارة فريق دونالد ترامب للعلاقات مع فنزويلا، وبخاصّة اقتراحاته بالتدخّل العسكري وفرض عقوبات أحاديّة".
كما دان النوّاب اعتراف واشنطن بزعيم المعارضة خوان غوايدو "رئيسًا بالوكالة من دون وجود خطّة واضحة لإجراء انتخابات ديمقراطيّة وتجنّب تصاعد العنف".
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