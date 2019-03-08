قاطيشه: يجب تشكيل لجنة طوارئ وزارية لحلّ ملف الكهرباء

أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشه ان "مجلس النواب اخذ على عاتقه تعزيز الرقابة والمحاسبة نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب"، معتبرا ان "هذه الفرصة هي الاخيرة امام الحكومة ومجلس النواب لاستدراك الوضع".

وفي حديث اذاعي راى قاطيشه انه "يجب تشكيل لجنة طوارئ وزارية لحلّ ملف الكهرباء وسنعطي فرصة لوزيرة الطاقة الجديدة لنرى ما لديها وان كان فعلا ما ستقدمه مخططا انقاذيا سنسير جميعنا به".