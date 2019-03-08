جعجع بحث مع سفير السعودية آخر التطورات السياسيّة على الصعيد المحلي

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في معراب، سفير السعوديّة لدى لبنان وليد البخاري في حضور الوزير السابق ملحم الرياشي.

وقد دام اللقاء قرابة الساعتين بحث خلاله المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة على الصعيد المحلي خصوصاً مع بدء العمل الحكومي بحيث سيتزخّم القرار السعودي بعودة السائحين السعوديين إلى لبنان.

وقد أطلع السفير رئيس "القوّات" عن أنه من المنتظر أن تأخذ هذه العودة مداها الأقصى في الأسابيع المقبلة الأمر الذي سيشكل سنداً مهماً للإقتصاد اللبناني والدخل القومي. كما أجرى المجتمعون جولة أفق على الأوضاع في المنطقة وتباحثوا في الإتفاقات الثنائية المزعم توقيعها بين لبنان والمملكة في الأيام القليلة المقبلة.