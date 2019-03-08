أفادت غرفة التحكم المروري بوقوع حادث تصادم بين سيارتين مقابل محلات كنعان على جسر الاولي صيدا باتجاه الرميلة، الاضرار مادية وتمت المعالجة من قبل دراج من مفرزة سير صيدا.

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