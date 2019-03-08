أبو الحسن باليوم العالمي للمرأة: منحازون للحقوق المشروعة للمرأة

جدد النائب هادي أبو الحسن في يوم المرأة العالمي "إنحيازنا للحقوق المشروعة للمرأة". وأعلن في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "دعمنا من خلال القوانين والمواقف أينما إقتضت لنصرة هذه الحقوق، وتزامن هذا اليوم مع عيد المعلم يمثل التكامل في العطاء ليتجسد بمشهدية الشمعة التي تذوب لتنير دروب الآخرين".

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