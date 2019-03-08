زياد حايك أسف لاستسلام الحكومة للضغوط التي تعرضت لها

أسف الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك في حديثه لـ"الأخبار" لاستسلام الحكومة للضغوط التي تعرضت لها، مؤكداً أنه كان الأولى أن تتصدى لهذه الضغوط، خاصة أن الأمر يتعلق بمجرد ترشيح إلى منصب دولي يمكن الفوز به أو خسارته. وسأل: "هل حقاً لم يكن بالإمكان أن نستمر بترشيح لا يشكل تهديداً لمصالح أحد، كما لا يمكن أن يؤدي إلى خفض مستوى التعاون أو الدعم للبنان، كما يعتقد البعض؟".

وعلمت "الأخبار" أن حايك لم يتبلغ بسحب ترشيحه لرئاسة البنك الدولي رسميا، بل علم به عبر الإعلام، علماً أن هذا الأمر كان الحريري قد بحثه معه قبل أيام، بعد أن تعرضت الحكومة لضغوط أميركية كبيرة لثنيها عن قرار الترشيح.