الصين تقترح وضع خارطة طريق لنزع سلاح كوريا الشمالية النووي

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

اقترح وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم الجمعة وضع خارطة طريق لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، وذلك بعد أسبوع من انهيار قمة بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقال وانج إن حقيقة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اجتمعا في هانوي الأسبوع الماضي أمر يستحق الإشادة في حد ذاته.

وانتهت القمة دون توقيع كل من كيم وترامب على بيان مشترك، كما كان مقررا، بعد أن اختلفا حول طلب كيم رفع العقوبات الأمريكية مقابل تدمير بيونج يانج أسلحتها النووية. ورأى بعض المراقبين أن القمة كانت فاشلة.

وقال وانج إن قضية شبه الجزيرة الكورية لا يمكن حلها بين عشية وضحاها.

وأضاف "يتعين على جميع الاطراف أن تكون لديها توقعات معقولة ويجب ألا يضع المرء سقفا عاليا جدا في البداية أو يقدم مطالب غير واقعية من جانب واحد."

وأوضح وانج إن الصين، الحليف الرئيسي لبيونج يانج ، تقترح أن تقوم جميع الأطراف بوضع "خارطة طريق" لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية واتخاذ خطوات متتالية، بدءا من الأسهل منها.