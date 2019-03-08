تقارير: مقتل 10 مهاجرين على الأقل جراء تحطم شاحنة في المكسيك

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ):
ذكر تقرير إعلامي أن عشرة مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم وأصيب العشرات في المكسيك يوم الخميس عندما تحطمت شاحنة صغيرة كانوا على متنها.
وانحرفت الشاحنة عن الطريق بين بلدتي سويالو وتشيكواسين في ولاية تشياباس جنوبي البلاد، على الحدود مع جواتيمالا، حسبما ذكرت محطة "تيليفزا" عبر تويتر.
وأظهرت صور لموقع الحادث، الشاحنة وهي في حفرة وجثث الضحايا على الطريق.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن السائق ربما فقد السيطرة على الشاحنة. ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا بداخلها عندما تحطمت.
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