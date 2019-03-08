"وزنها 90 كيلو وعايزاني أشيلها للدور التامن".. إبراهيم يطلب تطليق زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "إبراهيم"، (30 سنة)، مهندس كمبيوتر، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها تطليق زوجته "سمر س."، (29 سنة)، بعد زواج دام عامًا، مبررًا في دعواه: "عايزاني أشيلها وأطلع بيها الدور التامن".

وقال الزوج، في دعواه التي حملت رقم 4588 لسنة 2018، إن زوجته تجعله دائمًا يشعر بالإحراج بسبب وزنها الزائد "وزنها 90 كيلو".

يتذكر "إبراهيم" معرفته بزوجته "سمر"، قائلا: "كانت صديقتي بالجامعة التي رايتها تناسبني بكل صفاتها، ورغم اعتراض أهلي عليها لكني تقدمت لخطبتها ووافق أهلها وبعد سنة ونصف، انتقلنا للمعيشة سويًا بعش الزوجية".

تابع الزوج: "عشت معها أجمل سنة في حياتي، رغم الاختلافات البسيطة إلا التفاهم الموجود بيننا جعلنا نستمر بحياتنا الزوجية، حتى انقلب حال زوجتي بعد احتفالنا بعيد زواجنا للسنة الأولى، وبعد الانتهاء من الحفل طلبت مني أمام الجميع بأن أحملها وأصعد بها 8 طوابق، وبعد رفضي لطلبها تركت المنزل وتوجهت للعيش بمنزل أسرتها، وكلما طالبتها بالرجوع ترفض الحديث معي".

يختتم "إبراهيم": لم أرها من بعد الحفلة، مشيرًا إلى أنها رفضت الحديث معه وأيضًا رافضة الطلاق، حتى قررت التخلص منها عن طريق الذهاب لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ورفع دعوى تطليق للضرر منها، ومازالت منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها.