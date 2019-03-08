أعربت واشنطن عن اعتقادها بأنها قادرة على التوصل إلى "نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل نهائي وكامل" بحلول نهاية الولاية الحالية للرئيس الأميركي دونالد ترامب يناير 2021، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي كبير.

وأكد المسؤول أن واشنطن ستطلب من بيونج يانج "توضيحات" حول أسباب إعادة بناء موقع لإطلاق الصواريخ البعيدة المدى، مؤكدا أن الإدارة الأميركية لم تتوصّل حتى الآن إلى "أي استنتاج محدد حول ما يجري هناك".

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: نزع سلاح كوريا الشمالية لا يزال ممكناً خلال ولاية ترامب الحالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.