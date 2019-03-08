اعتراضات لـ "بعض الحكومة" على الحكومة!

الزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط يقدم مجسماً لوالده الراحل كمال جنبلاط الى الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند في المختارة أمس.

مع نهاية أسبوع برلماني - حكومي تميز بانعقاد ثلاث جلسات متعاقبة لمجلس النواب ومجلس الوزراء، لم تحجب هذه الحيوية استمرار التعثر في اتباع استراتيجية واضحة ومحددة لبدء اعادة ترميم الثقة بقدرة الطبقة السياسية الحالية على العبور بالبلاد من ضفة التدهور الاقتصادي والتراجعات المالية الى ضفة الانقاذ في حدوده الدنيا. فما يفصح عنه لـ"النهار" بعض المسؤولين المطلعين على اللقاءات الديبلوماسية الاخيرة في بيروت مع زوار غربيين توافدوا تباعاً بدءاً بالموفد الفرنسي لتنسيق تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" السفير بيار دوكين وانتهاء بمساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، يعمم انطباعات قاتمة عن تعامل المجتمع الدولي مع لبنان ما لم يحصل انقلاب حقيقي وجذري في الاتجاهات الرسمية للدولة على المسارات السياسية والاقتصادية والمالية من شأنه ان يعيد اقناع الدول التي لا تزال تراهن على تحسس المسؤولين لفظاعة الأزمات الداخلية بما يبدل مسار المعالجات.

ويقول هؤلاء المسؤولون إن فترة قد لا تتجاوز الشهرين أو الثلاثة قد تشكل اختباراً حاسماً لقدرات الدولة والحكومة على انتهاج سياسات تطلق فعلاً مسار تنفيذ "سيدر"، والا فإن لبنان سيعاني كلفة عالية جديدة جراء المواقف الدولية السلبية التي يمكن ان تنشأ عن المضي في الاستهانة بالواقع القائم دونما التزامات جادة لاطلاق مسارات الاصلاح بدءاً بالقطاعات الأكثر الحاحاً كالكهرباء والاتصالات. وفي هذا السياق، لم تمر جلسة مجلس الوزراء مرورا هادئا تماما كما عممت المعلومات الرسمية، اذ أبلغت مصادر وزارية "النهار" انه لدى طرح موضوع تمديد عقدي شركتي الخليوي حتى نهاية السنة كما قرر مجلس الوزراء، اثار نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ملف خصخصة القطاع مستغربا التهرب باستمرار من هذه الخطوة التي من شأنها توفير مردود مالي للدولة لا يقل عن خمسة مليارات دولار، وطالب بربط التمديد لشركتي الخليوي بتحقيق الشروط الآتية: أولاً، العودة الى مجلس الوزراء بحوافز جديدة للشركتين مرتبطة بتحقيق عائدات أكبر لخزينة الدولة. ثانياً، التقدم الى مجلس الوزراء بتصور متكامل عن قطاع الاتصالات بالشراكة مع القطاع الخاص. ثالثاً، تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات. ورابعاً ان يعود وزير الإتصالات الى مجلس الوزراء بالتصور للحوافز.

من جهة أخرى، أثار وزير الشؤون الاجتماعية ريشار كيومجيان قرار الدولة السويسرية حظر بيع الاسلحة للبنان، وقال إن الجيش اللبناني براء من كل هذه المسألة، وانه على رغم ان لبنان لا يستورد السلاح من سويسرا، فإن قراراً كهذا يسيء الى سمعة لبنان وصورته، وبالتالي على الحكومة ان تتحمّل مسؤولياتها على هذا المستوى، كما على الوزراء المعنيين الانكباب على معالجة هذه المسألة سريعاً.

وقرر مجلس الوزراء تعيين القاضي محمود مكية أميناً عاماً لمجلس الوزراء. ووافق على تعيين العميد الياس البيسري مديراً عاماً للأمن العام بالوكالة، ويحل محل المدير العام في حال غياب الاخير في مهمة خارج البلاد أو لأي سبب آخر، وذلك لمدة سنة واحدة. وأرجئت تعيينات المجلس العسكري الى الجلسة المقبلة من أجل مزيد من التشاور. وعلم ان ارجاء التعيينات العسكرية حصل بالتوافق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري الذي طلب الارجاء في ظل اشكالات حصلت حول اسم العضو السني. ويشار الى ان الحريري سافر ليلاً الى المملكة العربية السعودية في زيارة تستمر يومين.

مجلس النواب

أما في الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي انتهت أمس، فقد حصل شبه فرز بين نواب "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" من جهة، ونواب كتلتَي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" من جهة أخرى. حتى وزير الخارجية جبران باسيل تدخل ليتكلم. وهي من المرات النادرة التي يحضر فيها جلسات تشريع، ويشارك ويقدم مداخلة ليعلن فيها موقفاً يطلب احالة اقتراح قانون الموارد البترولية على الحكومة. وفي النهاية أُحيل اقتراح القانون على الحكومة، كما طلب الحريري، الا ان اصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على حفظ دور المجلس، ربط هذه الاحالة بمهلة زمنية هي شهر، ليعود الاقتراح مجدداً الى الهيئة العامة للمجلس. وكانت للوزير باسيل مداخلة أيضاً في موضوع الانفاق العام بعد اقرار قانون الدرجات الست للأساتذة الثانويين، فسأل رئيس المجلس ومن خلاله جميع القوى السياسية الممثلة في الحكومة "الى اين تريدون الذهاب بلبنان؟". وقال: "نحن أمام خطر كبير على المالية العامة ومواجهته تحتاج الى قرار سياسي كبير، فهل نكمل بنهج افلاس الدولة أم نريد وضع حد له؟". وأضاف: "أنا أدرك ان كلامي لا يحظى بالشعبية حتى في بيئتي السياسية لكن مصلحة الشعب اللبناني فوق الشعبية والشعبوية. ان المزايدة في زيادات الأجور والمعاشات والدرجات قد تفتح علينا باب انفاق لا حدود له واذا واصلنا هذا النهج الذي نطلق عليه صفة الحقوق المكتسبة فهو نهج مدمر للدولة، انه حق نمنحه لفئة معينة على حساب حقوق جميع اللبنانيين وهذا الامر لا يمكن ان يستمر ويجب ان نواجه الواقع بجرأة ونقول الحقيقة للناس ولو كرهوها".

لقاء المختارة

وسط هذه الأجواء، خرق لقاء المختارة المناخ الداخلي وشكل حدثاً مميزاً من خلال الحشد السياسي والديني والاعلامي الواسع الذي دعاه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى تكريم الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند والمواقف التي أطلقها من خلال هذه المناسبة. واأبرز ما قاله جنبلاط مخاطباً هولاند: "شاء القدر ان تكون معنا في آذار منذ أربعة عشر عاماً، ومع الشعب اللبناني، في انتفاضته من أجل الحرية والكرامة وفي مواجهة الهيمنة والاجرام، لن ننسى وقفتك معنا، ولن ينسى الشعب اللبناني تضامنك وتضامن الحزب الاشتراكي الفرنسي معه". كما ذكر بوقوف هولاند الى جانب انتفاضة الشعب السوري وكذلك مع قضية فلسطين. وفي الموضوع الداخلي قال: "أوصي تيمور واصلان والعزيزة داليا بأن يحفظوا المختارة عنوانا للتلاقي والاعتدال، وأن تبقى المختارة ملجأ للمحتاجين والمضطهدين على مر العصور".

أما هولاند، فقال في كلمته: "انكم تمثلون للعالم رمزاً، بل نموذجاً، في منطقة تعصف بها الحروب والتوترات والنزاعات والصراعات. أنتم نجحتم في ارساء السلام والامن والوحدة، فحافظوا على هذه القيم بشكل جيد، لأنه بالنسبة إلى العديد من الشعوب التي تعاني أنتم تشكلون لها مصدراً للأمل". وأضاف: "ما زلتم تحملون عبء اللاجئين والنازحين وتقومون بذلك باسم قيمكم وباسم الأسرة الدولية، لهذا السبب فإن فرنسا وكذلك الاسرة الدولية يجب ان تكونا الى جانبكم في هذه الاوقات".

السنيورة

الى ذلك، كشف الرئيس فؤاد السنيورة للمرة الاولى في حديث إلى محطة "العربية"، بعض أسباب الخلاف بينه وبين "حزب الله"، فقال: "كانوا يريدون ابتداع طريقة مختلفة في الحكم مخالفة للدستور بإنشاء مجلس وزراء مصغر يبتون فيه الامور بالتعاون معهم قبل اجتماع الحكومة ومجلس الوزراء وقبل ان يعرض على مجلس الوزراء وذلك كان مخالفاً للدستور وهذا ما وقفنا ضده. وبعدها كان موضوع انشاء المحكمة الدولية وهم انسحبوا من مجلس الوزراء بناء على معارضتهم للمحكمة الدولية… هذا الامر طبيعي. الآن يبدو ان المحكمة الدولية التي ستصدر احكامها هذه السنة اذ من المرتقب ان يصار الى بت الامر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فهم يريدون ان يوجهوا السهام باتجاهي لان هذه العملية، لربما استطاعوا بشكل أو بآخر إصابتي، لكن إن شاء الله لا، أنا صامد على الحق ومستمر على هذا الموقف".