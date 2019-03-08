السجن 47 شهرا على المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حكم على المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الرئاسية، بول مانافورت، يوم أمس الخميس، بالسجن الفعلي مدة 47 شهرا.

ويأتي هذا الحكم على مانافورت بعد إدانته بارتكاب عدة جرائم تتصل بالتلاعب الضريبي والاحتيال المصرفي.

ويُعتبر الحكم الصادر بحقّ مانافورت الذي سيبلغ قريبا 70 عاما، أقلّ بكثير من توصيات وزارة العدل الأميركيّة التي كانت اقترحت على القاضي أن يفرض عليه عقوبةً بالسّجن بين 19 و24 عاما.

وقال القاضي تي. إس. إيليس الذي حدّد عقوبة السّجن على مانافورت بـ47 شهرا في محكمة اتّحادية في الإسكندريّة بفرجينيا، إنّ "مانافورت ارتكب جرائم خطرة".

ومانافورت هو أحد سبعة شركاء أو مستشارين سابقين لترامب اتُهموا في إطار التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول تواطؤ محتمل بين حملة ترامب وروسيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016.