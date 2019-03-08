نصرة لضحايا إرهابها.. حقوقيون يطالبون بمحاسبة قطر

طالب وفد حقوقي مصري المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ضحايا الإرهاب، وتعويض عائلاتهم والمصابين جراء العمليات الإرهابية التي تورطت فيها قطر ومحاسبة نظام الحمدين.



جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها المنظمة المصرية، الخميس، تحت عنوان "مكافحة الإرهاب حق إنسان"، على هامش الدورة الـ40 لاجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة في جنيف.

وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة إن "المتحدثين ناقشوا مسألة تعويض ضحايا العمليات الإرهابية التي تورطت فيها قطر"، مع الإشارة إلى دعوى المنظمة المنظورة أمام محكمة جنوب القاهرة بشأن تعويض ضحايا العمليات الإرهابية في مصر".





وأضاف شيحة، لـ"العين الإخبارية"، أن الدعوى القضائية المقامة من المنظمة المصرية ضد قطر أجلت لجلسة 14 يونيو المقبل، مؤكدا توافر الأدلة التي تدين نظام الحمدين وتظهر تورطه في العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر.

بدوره، قال الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة رفعت دعوى قضائية بناء على طلب أهالي وأسر ضحايا العمليات الإرهابية في محاولة لجبر الضرر.



وفي وقت سابق، طالب عدد من النشطاء المصريين المجلس الدولي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاك قطر السيادة الليبية، ومحاولاتها العبث باستقرار وأمن الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، عبر تقديمها الدعم للتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها الإخوان الإرهابية.