الأخبار: توجيه تهم الارهاب للبنانيين المعتقلين في الامارات

أشارت مصادر متابعة لملف اللبنانيين الثمانية المعتقلين في الإمارات العربية المتحدة لـ"الأخبار" إلى انه وُجّهت إليهم في جلسة محاكمتهم الثانية في 27 شباط تهم الإرهاب والانتماء إلى حزب الله والعمل لحساب إيران، وبأنّهم يُشكلون خلية. أنكر اللبنانيون الثمانية التُّهم الموجهة إليهم، وستُعقد في 13 آذار جلسة ثالثة، تُخصّص للدفاع، "ومن المفترض أن تكون جلسة الحكم بعدها بفترة قصيرة".

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