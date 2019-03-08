الأخبلار: الاختلاف بين عيتاني وشبيب سبب عدم تنفيذ أي مشروع منذ العام الماضي

برر بعض أعضاء المجلس البلدي لبيروت المقربين من رئيس البلدية جمال عيتاني لـ"الأخبار" عدم تنفيذ البلدية لأي مشروع في العام الماضي بـ"بطء المحافظ زياد شبيب والاختلاف في طريقة العمل بينه وبين رئيس البلدية. يؤدي ذلك في معظم الأحيان إلى تأخير دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع، التي يطلب المحافظ من الاستشاريين أو المهندسين إعدادها، بحيث لا يخرج أي دفتر شروط من المحافظة قبل 6 أشهر، ليصل بعدها إلى المجلس البلدي حيث يخضع لتعديلات ويعاد إلى المحافظ للموافقة عليه".

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