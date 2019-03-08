الأخبار: لا اتفاق على التعيينات بين تيار المستقبل والتبيار الوطني الحر

أشارت مصادر مُطلعة في حديث إلى "الأخبار" إلى انه لا يوجد اتفاق تفصيلياً بين التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل على التعيينات الإدارية، لكنْ ثمة اتفاق عام على المحاصصة الطائفية والسياسية.

ورجّحت المصادر أن تؤول كلّ المقاعد المخصصة للطائفة المسيحية إلى التيار الوطني الحرّ. أما تيار المردة، "فمن المفترض أن تكون هناك وساطة يقوم بها حزب الله، من أجل أن يكون خيار التعيينات في وزارة الأشغال للوزير يوسف فنيانوس، شرط ألّا يُضيّق المديرون الجُدد على خدمات التيار العوني، وألّا يكون هناك استئثار في الخدمات لفريق واحد".