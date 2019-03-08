أنطونوف: لحل أزمة مخيم الركبان بأسرع وقت ممكن

أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأميركية، اناتولي أنطونوف، أن موسكو تدعو لحل أزمة مخيم الركبان بأسرع وقت ممكن، وإخلاء المخيم، مشيرا إلى أن روسيا ترغب بحل هذه الأزمة بالتعاون مع واشنطن.

ولفت السفير في بيان نشر على موقع السفارة الرسمي إلى انه "من المهم اليوم عدم المجادلة بل اتخاذ إجراءات ملموسة، كما اقترحت روسيا والجمهورية العربية السورية". وأضاف: "أنقذوا الشعب من خلال الجمع بين جهود المجتمع الدولي".

يذكر أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أعلنت بأن موسكو تعتبر أنه من الضروري، ودون تأخير، البدء بإجلاء سكان مخيم الركبان في سوريا وإزالته، مشيرة إلى أن التقارير الواردة تثير قلقا من أن الجانب الأمريكي يؤخر عملية إخلاء المخيم على أمل ضمان الحفاظ على ما يسمى بالنشاط الحيوي من خلال تنظيم قوافل المساعدات الإنسانية الدولية.