أعلنت الخارجية المصرية، الإفراج عن مواطنين اثنين احتجزتهما السلطات الإيرانية بتهمة الدخول غير الشرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب إماراتي. وذكرت الخارجية المصرية أن الإفراج تمت بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهما.
وذكرت الوزارة أنه في إطار متابعتها المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين في الخارج، فقد تكللت جهود الوزارة بالنجاح في الإفراج عن المواطنين الاثنين. وأكدت أن المواطنين المفرج عنهما في حالة جيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية المصرية: نجحنا في جهود الإفراج عن مواطنين محتجزين في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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