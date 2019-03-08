بـ13 لغة.. "جوجل" تحتفل بيوم المرأة العالمي بعرض رسومات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

احتفلت شركة جوجل الأمريكية عبر محركها البحثي "كروم"، اليوم الجمعة، بيوم المرأة العالمي، والذي يوافق الثامن مارس من كل عام.

وجاء احتفال "جوجل" بعرض رسومات تفاعلية بـ 13 لغة من لغات العالم، وتتناول اقتباسات عن المرأة من الماضي والحاضر، وترفع جميعها شعار "نساء يدعمن أخريات".

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، صممت الرسومات بواسطة فنانين من كافة أنحاء العالم، وتحمل اقتباسات من شيماماندا أديشي، وهي كاتبة نيجيرية، وميليسنت فاوست كاتبة بريطانية، وزها حديد، مهندسة عراقية بريطانية، وإيما هيرويغ كاتبة ألمانية، ودكتورة ماي جايمسون طبيبة أمريكية.

كما شارك في احتفالية "جوجل" الخاصة بيوم المرأة العالمي، الفنانة المكسيكية الراحل فريدا كالو، والملاكمة الهندية ماري كوم، والروائية البرازيلية كلاريس ليزبكتور، وفنانة المالتميديا الياببانية يوكو أونو، والروائي الفرنسي جورج ساند، والكاتب التايواني الياباني الأصل سانموا، والشاعرة الروسية مارينا تسفيتايفا والدبلوماسية الهندية بينو زيفين.

جدير بالذكر أن يوم 8 مارس من كل عام بات اليوم العالمي للمرأة، لانه اليوم الذي عقد فيه أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في مدينة باريس عام 1945.​