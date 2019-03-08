سعر توريد "قصب وبنجر السكر" بمناقشات "زراعة النواب" الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تشهد لجنة الزراعة بمجلس النواب، الأحد، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الشعيني، هشام الحصري، سيف نصر الدين، صبري داوود، يوسف عبدالدايم، جواهر الشربيني، حمزة أبو سحلي، وإلهامي عجينة، بشأن المطالبة بإعادة النظر في سعر توريد محصولي قصب وبنجر السكر في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب يس عبدالصبور، بشأن تضرر الجمعيات الزراعية بنصر النوبة بأسوان من مبالغة شركة السكر والصناعات التكاملية من احتساب نسب الشوائب عما يتم توريده من محصول القصب، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الشعيني، حمزة أبو سحلي، سيف نصر الدين، صبري داوود، رأفت محمد محمود، بشأن عدم قيام شركة السكر والصناعات التكاملية بإرسال الشيكات الخاصة بسلفة القصب للبنك الزراعي المصري لوقف حساب الفائدة رغم التزام الزراع بتوريد المحصول، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب عثمان المنتصر، جواهر الشربيني، سيف نصر الدين، صبري داوود، سيف النصر فراج، بشأن تفعيل دور مجلس المحاصيل السكرية في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل السكرية تكون عالية الإنتاج وإرشاد الزراع وتدريبهم على زراعتها.

كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد محمد نشأت، بشأن عدم تنفيذ البنك الزراعي المصري لحكم المحكمة الدستورية العليا بوجوب تسليم العقارات المؤجرة للدولة والبنوك التي انتهت مدة عقود إيجارها إلى مالكيها بمحافظة سوهاج، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: إبراهيم نظير عبدالرحيم، أحمد نبيل مدين، بشأن خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمكافحة مرضى الجلد العقدي والحمى القلاعية لخطورتهما على الثروة الحيوانية.

ويوم الاثنين يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن رفض وزارة الموارد المائية والري تشغيل مدرسة قرية دير الملاك مركز ملوي بمحافظة المنيا رغم عدم وجود مدرسة أخرى لخدمة أبناء القرية، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب هشام عبدالواحد، بشأن: عدم وصول مياه الري لقرى (شنتا الحجر، ميت أم صالح، جنزور) مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية لوجود بعض العيوب الفنية في التغطيات التي تمت على ترعة جنابية مليج الغربية، المطالبة بتغطية مصرف القرنين بقرية الدبايبة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبدالمقصود، بشأن تضرر القطاعين السياحي والفندقي من قراري وزير الموارد المائية والري رقمي (289، 294) لسنة 2018 بفرض رسوم مغالى فيها لا يتحملانها.

وتتضمن أيضا طلبات الإحاطة المقدمة من النائب صلاح شوقي عقيل، بشأن: المطالبة بتسليم جزء من ترعة السوهاجية حوض أبو سعدة بزمام ناحية الأغانة للوحدة المحلية لمركز طما بمحافظة سوهاج لإنشاء محطة محولات كهرباء بالمنطقة الغربية للمركز.المطالبة بتغطية 650 متراً من ترعة العتامنة المغذاة من ترعة جنابية المدمر لتوسعة الطريق لخدمة المواطنين، المطالبة بتسليم موقع متربة جسر صليبة المدمر العمومي بناحية الوحدة المستجدة للوحدة المحلية لمركز طما بمحافظة سوهاج لإقامة بعض مشروعات النفع العام، والمطالبة بحصر أراضي طرح النهر بزمام قرية السكساكة مركز طما بمحافظة سوهاج لإقامة مشروعات تنموية لخدمة أبناء المركز.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب يوسف عبدالدايم، بشأن مطالبة وزارة الموارد المائية والري المنتفعين بأراضي منطقة مسقى رمزي بناحيةالسلسة مركز كوم امبو بمحافظة أسوان بالمشاركة في إنشاء محطة لري أكثر من 500 فدان بذات المنطقة، مما يعد عبئًا على كاهل الزراع، (بحضور السيد الدكتور/ محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري)

ويوم الثلاثاء تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب رائف تمراز، بشأن قيام بعض المسئولين بمحافظة الشرقية بالتعدي على قطعة أرض بمركز الحسنية لإقامة أحواض سمكية خاصة بتجارب كلية علوم الثروة السمكية بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيصها لإقامة مدرسة ثانوية زراعية ، وطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب الدكتور محمد إسماعيل، بشأن عدم صرف التعويضات لبعض صيادي مدينة البرلس العاملين بمحافظة البحر الأحمر عن فترة توقف الصيد.​