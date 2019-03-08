انقلاب شاحنة في منحدر بفرنسا.. ونجاة سائقها المغربي ومرافقه بأعجوبة

انقلبت شاحنة كبيرة، على مستوى منحدر في فيلوربان الفرنسية، ما تسبب في توقف حركة السير، فيما نجا سائقها المغربي ومرافقه بأعجوبة.
الحادثة وقعت أول أمس الثلاثاء في حدود الساعة الثانية بعد الزوال ، وتطلب إزالة الشاحنة المحملة بالأغطية تدخل رافعة لعودة الطريق إلى حركتها، وذلك بعد محاولات دامت لأكثر من 5 ساعات.
ولا تزال إلى حدود اليوم الخميس، أسباب انقلاب الحافلة مجهولا، حيث فتحت المصالح المختصة تحقيقا في الموضوع، فيما لم يصب السائقان المغربيان بأي إصابات، ويرتقب أن يتمما مسارهما نحو طنجة بعد انتهاء التحقيقات.
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