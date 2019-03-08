شكرا لقرائتكم هكذا سطرت الباغوز السورية نهاية الداعشية حياة بومدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كانت لطيفه وخلوقه، كما ذكر جيرانها في الحي الفرنسي دي فال مارن، ثم فجأه شاهدها جيران آخرون عندما تبدلت حياتها وهي ترتدي ثوباً أسود فضفاضاً لا يظهر سوي عينيها عندما انتقلت للعيش مع زوجها الفرنسي من أصول سنغاليه، اميدي كوليبالي، الذي روع فرنسا باحتجازه لرهائن في متجر يهودي، قتل منهم 4 قبل أن تقتله الشرطه الفرنسيه، لتبدأ بعد ذلك قصه الفتاة ذات الأصول الجزائرية. تلك الفتاة التي تصفها الشرطة الفرنسية بـ"المطلوبة المهمة" لكشف إحدى خلايا تنظيم "داعش".

حياة بومدين وزوجها قبل "التدعوش"

إنها حياة بومدين، التي هربت من فرنسا وشوهدت لآخر مرة عبر كاميرات المراقبه في مطار اسطنبول برفقه شاب آخر في طريقها إلى الحدود السورية، منهية علاقتها إلى الأبد بفرنسا وأسرتها التي تتكون من 6 ذكور و4 إناث لتلقى حتفها، حسبما ذكرت تقارير صحافية، في غارة أميركيه على منطقة الباغوز، آخر معقل لتنظيم "داعش" شمال سوريا في الأيام الماضية، تزامناً مع بداية الحملة التي تشنها قوات سوريا الديمقراطية، مدعومة من الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمحاربة "داعش".

زوجات الدواعش وأولادهم ومصير مجهول

حياة بومدين.. واحدة من الآلاف من الشباب الذي ترعرع في أوروبا وانجذب فجأة لحلم الخلافة التي أعلنها أبوبكر البغدادي من على منبر في إحدى مساجد العراق، وشغلت قصصهم العالم وتحولت إلى معضلة أمنية وقانونية، حيث أسس هؤلاء الشباب المهاجر أسراً تمخضت عن أطفال ولدوا في المخابئ المظلمة وتحت قصف القنابل.

لا يُعرف حتى الآن ما إذا كانت الفتاة التي شغلت الرأي العام الفرنسي قد أنجبت أطفالاً، لكن نهايتها في الشمال السوري تعيد من جديد إلى الواجهة معضله المئات من المقاتلين الأجانب وأسرهم، والمصير الذي ينتظرهم وينتظر أطفالهم في بلدانهم التي انحدروا منها، بعد استسلام أكثر من 300مقاتل، حسبما ذكر مراسل "العربية" في شمال سوريا.

أما ما تبقى منهم، ويقدر عددهم بألفين إلى 3 آلاف، بحسب تقارير صحافية، فقد يقررون أن يخوضوا المعركة الأخيرة ليس دفاعاً عن حياتهم فقط، ولكن عن حلم الدولة الجديدة التي نسج رجل مجهول رايتها من قماش أسود وبث تعاليمها عبر الشبكه العنكبوتية في واحدة من الظواهر التي سوف تحتل مكانها في التاريخ.