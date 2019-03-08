واشنطن "على استعداد" لاستئناف "مفاوضات بناءة" مع كوريا الشمالية

اسماء السيد - واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الخميس أنها "على استعداد" لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية التي أنهت، بحسب خبراء أميركيين، إعادة بناء موقع لاطلاق الصواريخ كانت بدأت تفكيكه سابقًا.

وصرح روبرت بالادينو المتحدث باسم الخارجية الأميركية "نحن على استعداد لبدء مفاوضات بناءة مع كوريا الشمالية"، رافضًا التعليق عمّا إذا كانت هناك اتصالات بين واشنطن وبيونغ يانغ منذ فشل قمة هانوي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

استنادًا إلى صور جديدة التقطتها الأقمار الصناعية الأربعاء، أعلن اثنان من مراكز الأبحاث في واشنطن أمس الخميس أن موقع إطلاق صواريخ سوهي "استعاد وضعه العملاني".

والأربعاء، كانا أعلنا وفقًا لصور تم التقاطها في مطلع مارس عن بدء إعادة الإعمار قبل أو مباشرة بعد قمة فيتنام، حيث فشل ترمب وكيم في التوصل إلى اتفاق. وحذر ترمب الأربعاء من أنه "سيشعر بخيبة أمل كبيرة" إزاء كيم إذا تأكدت هذه المعلومات.

