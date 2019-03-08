بريطانيا تعلن منحها "الحماية الدبلوماسية" لنازنين زاغري المسجونة في ايران

حسن محرم
أكد وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت أن بلاده سوف تعطي "الحماية الدبلوماسية" لنازنين زاغري، البريطانية من أصول إيرانية المسجونة في إيران.
واعتقلت استخبارات الحرس الثوري الإيراني نازنين زاغري راتيكلف في أبريل 2016، خلال مغادرتها البلاد في مطار طهران الدولي، وحكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهمة التجسس لصالح حكومات أجنبية.
وفي بداية يناير الماضي، أعلنت نازنين إضرابها عن العام مع سجينة سياسية أخرى بداية من 14 يناير الماضي.
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