بدر عبد العاطي: ألمانيا المصدر السياحي الأول لمصر للعام الرابع

توك شو

قال السفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، إن مشاركة مصر في بورصة برلين السياحية «ITB» متميزة للغاية بالمقارنة بالسنوات الماضية من ضمنها تزايد الاكتشافات الآثرية في عام 2018 وافتتاح المتحف المصري الكبير في عام 2020.

وأضاف عبد العاطي، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج «ستوديو البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، خلال التغطية الخاصة لفعاليات بورصة برلين الدولية للسياحة، أن السياحة الثقافية تأتي على رأس أولويات الترويج السياحي لمصر.

وأكد السفير بدر عبد العاطي، أن هناك حركة كثيفة واهتمام بالغ بالمنتج السياحي...