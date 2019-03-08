حبس الرئيس السابق لحملة ترامب الانتخابية 47 شهرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): صدر حكم بالحبس 47 شهرا بحق الرئيس السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، بول مانافورت، لإدانته بجرائم مالية، حسبما أفادت خدمة بلومبرج الإخبارية مساء أمس الخميس. وانضم بول مانافورت لفريق حملة دونالد ترامب الرئاسية في مارس 2016، وكان رئيس الحملة من يونيو إلى أغسطس 2016. وأدين بتهم تزوير ضريبي ومصرفي في 21 أغسطس 2016، وتعهد بالتعاون مع التحقيق الخاص بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

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