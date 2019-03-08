لندن تمنح الحماية الدبلوماسية لإيرانية معتقلة في طهران

أعلنت بريطانيا أنّها ستوفّر الحماية الدبلوماسية للإيرانية البريطانية نازانين زاغاري-راتكليف المحتجزة في إيران منذ أبريل عام 2016، معتبرةً أنّ

ظروف اعتقالها لا تتوافق مع "القانون الدولي".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان

إنّ "منح الحماية الدبلوماسية في حالة نازانين يعني أنّ الحكومة البريطانية تعترف رسميّاً بأنّ المعاملة (التي تتلقّاها) لا تتوافق مع التزامات إيران بموجب القانون الدولي".