توقعات الأبراج ليوم March 8, 2019

برج الحمل

مهنياً: تبدو متقلباً ومتأثراً بالآخرين مع أن مفتاح النجاح هذا اليوم هو التحرر من القيود والتصرف بحسب قناعتك ورغباتك

عاطفياً: يسود علاقتك بالشريك بعض النفور لكونك غير مستعد لتقبل ملاحظاته، مع أنه كلما أشار عليك التصرف بطريقة معينة تكون النتيجة إيجابية جداً

صحياً: تشعر بتشنج الأعصاب بين وقت وآخر، ويمكن أن تشعر بالكآبة من لا شيء ظاهر، فحاول أن تبتعد عن هذه الأجواء كلياً إذا أمكن إلى أن تشعر بقوة داخلية مجدداً

برج الثور

مهنياً: فكر جيداً قبل أي تصرف، إحذر أصدقاء متخفين وحاول أن تبتعد عن الضوء إذا استطعت، وانتبه من خيبات الأمل

عاطفياً: تتمتع بإخلاصك الشديد للشريك، وتكون على استعداد دائم لإثبات ولائك له من دون خوف

صحياً: صحتك جيدة لكن عليك الاهتمام أكثر بممارسة الرياضة للحفاظ على لياقتك البدنية وتجنب الإصابة بالسمنة

برج الجوزاء

مهنياً: تبدو خلاقاً وقادراً على العطاء الكبير، وتكون حيويتك في أوجها، ربما تفكر في إعلان أو في ترويج أو تتلقى خبراً ساراً

عاطفياً: نظّم وقتك جيداً تفادياً لأي تقصير في الواجبات أو تأخير في الالتزام مع الشريك، وبهذه الطريقة تصون علاقتك العاطفية من أي اهتزاز

صحياً: التمارين الروحية تساعدك على توسيع آفاقك وبلورة أفكارك، وربما تشعر بقليل من الملل هذا اليوم وتحاول القيام ببعض النشاطات لإبعاد التشنجات عنك

برج السرطان

مهنياً: يسجل هذا اليوم مهماً بالنسبة إليك هو دخول كوكب أورانوس إلى الثور، ويكون أكثر ملاءمة لك من مكوثه سبع سنوات في برج الحمل

عاطفياً: يترجم الحب بحماسة للعمل أو لفكرة أو لقضية، كما لإنسان أو أي خيار، تحلق، يا عزيزي، في عالم من المشاعر السعيدة

صحياً: تمر بيوم متشنج ينعكس توتراً شديداً في الأعصاب، سيطر على نفسك وحاول أن تسترخي ولا تهمل حالتك هذه

برج الأسد

مهنياً: تستعيد الأمور حركتها الطبيعية والنشيطة، فتغمرك بإشراق كبير وتجعلك متحمساً، وتلتقط الفرص المالية والمهنية، ويأتيك دعم من بعض المراجع النافذة

عاطفياً: تواجه بعض المشاكل العائلية، إذ يشكو الشريك من سوء تصرفك وتجاهلك له، ولكنك لا تبدي استعداداً لتقديم التنازلات أو الأعذار، وهذا ما يؤثر سلباً في علاقتك به

صحياً: لا تهمل مراجعة طبية إذا اضطر الأمر، وكن واعياً لشتى الاحتمالات التي يمكن أن تكون عرضة لها صحياً

برج العذراء

مهنياً: حان الوقت لتقتحم المجالات ولتحدد الخيارات وتحسم الأمور، تفاجأ بسرعة بديهتك وبشدة دهائك، كرر المحاولة ولا تستسلم

عاطفياً: تشعر بسيطرة أكبر على الأوضاع العاطفية وتفكر بطريقة شجاعة وذكية، وتملك أفكاراً باهرة وتحصل على ما تبغيه من الشريك

صحياً: وضعك الصحي جيد، أي وعكة صحية اعتبرها عابرة فهذا اليوم يتميز بالعافية والصحة الجيدة

برج الميزان

مهنياً: حاول تسديد ديونك أو رتّب وضعك بشكل يخفف عنك الهواجس والهموم، ولا تهمل حاجاتك

عاطفياً: تمنح نفسك الحرية في أن تحب أحدهم على طريقتك الخاصة مطبقاً المثل القائل: كن جميلاً ترَ الوجود جميلاً

صحياً: تتمتع بأعصاب مرتاحة وتستطيع ممارسة أعمالك بكل ثقة، عليك استغلال حيويتك التي تشعر بها لممارسة هوايتك المفضلة

برج العقرب

مهنياً: تشعر بتحسن كبير إنه يوم واعد يبشر بالخير والانفراج، وتوقع جواباً إيجابياً وموعداً مهماً أو مفاجأة تتعلق بترقية أو بمنصب وتُطلق أفكاراً جديدة

عاطفياً: الأجواء تشجع على التواصل والتعبير عن الرأي، ويؤدي أحد المقربين دوراً في أحداث هذا اليوم ويزودك خبرة مهمة جداً تستفيد منها في المجال العاطفي

صحياً: لا تعرّض نفسك للارهاق فهو يوم فارغ من الحصانة والحماية، وقد تشعر بالإحباط واليأس ولا تبادر الى عمل جديد ولا تحسم أمراً

برج القوس

مهنياً: أسلوبك عشوائي وغير مدروس يورّطك في مواقف جداً محرجة، انصح لك عدم السماح للإشاعات بالتأثير في موقفك، هدّئ من روعك ريثما تعبر العاصفة

عاطفياً: الظروف لا تساعدك على اتخاذ القرار، وقد تضطر إلى الانسحاب أو الخضوع لقرارات الآخرين، ما يشير إلى بعض التوتّر وسوء التفاهم مع من تحب

صحياً: نصيحة الفلك لك حتى تحافظ على قلبك وصحتك أن لا تولي المتاعب والشؤون اليومية أهمية زائدة وأن تخصص أوقاتاً للراحة والتمتع بأمور مسلية في الحياة

برج الجدي

مهنياً: تقدم دليلاً على عمل، أو اختباراً يلاقي التجاوب ويسمح لك بحسم الأمور واتخاذ القرارات الجريئة أو الخيارات الحاسمة

عاطفياً: كن على استعداد لتتمكّن من مواكبة التطور المستجد في العلاقة مع الشريك، وأي تردّد تداعياته خطيرة على مستقبلكما

صحياً: تهدأ الاعصاب وتستعيد حب الحياة، ويكون يومك حافلاً بالتطورات الايجابية والانسجام والتعاون

برج الدلو

مهنياً: مهما سمعت من انتقادات وأكاذيب لا تستسلم، الشجرة المثمرة وحدها تبقى عرضة للرشق بالحجارة

عاطفياً: لا تحمّل الشريك همومك المهنية ومشاكلك في علاقتك بالآخرين، فهو غير مسؤول عن أمور لم يرتكبها

صحياً: تشكو من بعض الآلام في الظهر وسوء الهضم، وتقوم باتباع حمية غذائؤة منتظمة تجعلك تبتعد قليلاً عن المأكولات الدسمة والحلويات

برج الحوت

مهنياً: تتاح أمامك بداية عمل جديد إذا كنت باحثاً عنه، وتحمل الأيام المقبلة بعض الإرباك والمغالطات، وتعلق مسألة معينة سواء بسبب هفوة أو بسبب انفعال

عاطفياً: تشعر بالارتباك وتخاف على العلاقة، لكنّك عرضة اليوم لارتكاب بعض أعمال التهوّر وسوء تقدير الشريك والتقليل من احترامه

صحياً: استعد هدوءك واضبط أعصابك، لأن الأجواء لا تبشر بالخير، وقد تظهر أخطاء وشوائب واشاعات مغرضة بحقّك