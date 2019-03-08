كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشاري طب نفسي: "أردوغان" يعيش زمن لهو الحديث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف مجدي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد على قناة "TeN»، أن "أردوغان يخلق أعداء وهميين ليظهر بأنه منتصر دائمًا، ولديه جنون العظمة ويصف نفسه ببعض الأحيان بأنه مثل النبي وأبو بكر الصديق".
وتابع أن "أردوغان وحزبه يتاجران بالقرآن الكريم، ويريد وضع نفسه في مرتبة النبي وأبو بكر الصديق، ولديه تظليل عظمي واضح، وأصبح يعيش في زمن لهو الحديث".
وفي تصعيد جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، بسبب إقدام أنقرة على شراء صفقة الصواريخ الدفاعية «S-400» من روسيا، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تتراجع عن صفقة شراء هذه المنظومة من روسيا، مشيرًا إلى أن البلدين سيبدآن بالإنتاج المشترك للمنظومة.
وأضاف أردوغان، خلال مقابلة مع قنوات محلية تركية، مساء الأربعاء: "أنهينا موضوع S-400، ولا يمكننا التراجع أبدًا، اتفقنا مع الروس، وسنبدأ الإنتاج المشترك".
وقبل يومين، تلقت تركيا تحذيرا من قائد القيادة الأوروبية الأمريكية لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، كريس سكاباروتي، من شراء صواريخ صفقة الصواريخ الدفاعية "S-400" من روسيا، وإصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إتمام الصفقة مع الروس.