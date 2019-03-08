كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشاري طب نفسي: "أردوغان" يعيش زمن لهو الحديث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور إبراهيم مجدي، استشاري الطب النفسي، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتمتع بكل صفات الديكتاتور من خلال خلق أعداء وهميين، وإدخال الجيش في أي صراع، ولديه نرجسية شديدة، وعدم الاعتراف بالخطأ".

وأضاف مجدي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد على قناة "TeN»، أن "أردوغان يخلق أعداء وهميين ليظهر بأنه منتصر دائمًا، ولديه جنون العظمة ويصف نفسه ببعض الأحيان بأنه مثل النبي وأبو بكر الصديق".



وتابع أن "أردوغان وحزبه يتاجران بالقرآن الكريم، ويريد وضع نفسه في مرتبة النبي وأبو بكر الصديق، ولديه تظليل عظمي واضح، وأصبح يعيش في زمن لهو الحديث".



وفي تصعيد جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، بسبب إقدام أنقرة على شراء صفقة الصواريخ الدفاعية «S-400» من روسيا، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تتراجع عن صفقة شراء هذه المنظومة من روسيا، مشيرًا إلى أن البلدين سيبدآن بالإنتاج المشترك للمنظومة.