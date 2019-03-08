السجن 47 شهراً لـ"بول مانافورت" المدير السابق لحملة ترامب

حُكم على بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابيّة، الخميس، بالسّجن لمدّة أربع سنوات تقريبًا، بعد إدانته بجرائم تتعلّق بالتلاعب الضريبي والاحتيال المصرفي.

وهذا الحكم الذي صدر بحقّ مانافورت، يُعتبر أقلّ بكثير من توصيات وزارة العدل الأمريكيّة التي كانت اقترحت على القاضي أن يفرض عليه عقوبةً بالسّجن بين 19 و24 عاماً.

وبول مانافورت هو أول مسؤول يوجَه إليه اتهام في إطار التحقيقات حول التدخل الروسي في الانتخابات.

كما أنه متهم بتزوير معلومات قدمها إلى مصارف للحصول على قروض.

وكُشف عن هذه الوقائع خلال التحقيقات التي يجريها المدعي الخاص روبرت مولر حول تواطؤ محتمل بين حملة ترامب وروسيا التي لطالما نفت مثل هذه الأمور.

تحقيقات أدانها مجددا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ قال في تغريدة له على تويتر: "أين التواطؤ؟ اخترعوا جنحة لا أساس لها تسمى التواطؤ"، واصفا المحققين الذين يعملون تحت إمرة روبرت مولر بأنهم من "الرعاع الديمقراطيين".

وردا على سؤال عما إذا كان سيعفو عن مدير حملته الانتخابية السابق، في حال إدانته، أجاب ترامب: "مانافورت عمل لحسابي لفترة قصيرة جدا. لكن أتعلمون؟ إنه شخص جيد جدا".

وتابع "أعتقد أن ما فعلوه مع بول مانافورت محزن جدا".