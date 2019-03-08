شكرا لقرائتكم خبر عن بالإجماع.. أوروبا تعرقل إدراج السعودية على قائمة لغسل الأموال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بروكسل) أيدت دول الاتحاد الأوروبي الـ28 قراراً أمس برفض اقتراح من المفوضية الأوروبية لإدراج السعودية على قائمة سوداء للدول التي يشتبه في تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وقالت دول الاتحاد الأوروبي في بيان إن القرار الصادر بالإجماع يرجع إلى أن القائمة التي اقترحتها المفوضية لا تقوم على عملية تتسم بالشفافية تشجع الدول على اتخاذ إجراءات، وتحترم في الوقت ذاته حقها في عرض وجهة نظرها. وقالت فيرا يوروفا مفوضة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن القائمة أمس الخميس: «أنا محبطة، لكن أتمنى ألا أبدو كشخص يستسلم».

أيدت دول الاتحاد الأوروبي الـ28 قراراً أمس برفض اقتراح من المفوضية الأوروبية لإدراج السعودية على قائمة سوداء للدول التي يشتبه في تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وقالت دول الاتحاد الأوروبي في بيان إن القرار الصادر بالإجماع يرجع إلى أن القائمة التي اقترحتها المفوضية لا تقوم على عملية تتسم بالشفافية تشجع الدول على اتخاذ إجراءات، وتحترم في الوقت ذاته حقها في عرض وجهة نظرها. وقالت فيرا يوروفا مفوضة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن القائمة أمس الخميس: «أنا محبطة، لكن أتمنى ألا أبدو كشخص يستسلم».

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