شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس "الصحفيين" يقدم كشف حساب النقابة خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة تقريرًا عن أنشطة المجلس واللجان النوعية بالنقابة خلال عامين، وجاء فى حصيلة إنجازات النقيب فى 2018 أنه تم تحقيق أكبر دعم مالى للنقابة مقارنة بالفترات السابقة.

ورصد التقرير الخاص بحصيلة إنجازات النقيب، أن مجلس النقابة نجح فى الحصول على مبلغ 54 مليون جنيه من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لدعم أنشطة النقابة المختلفة، وأنه كان من نتيجة ذلك التوسع فى القروض الحسنة للصحفيين خلال عامى 2017 و2018 حيث حصل 1750 صحفيا على ما يقرب من 8 ملايين و500 ألف جنيه خلال العامين "قروض حسنة" لتكون أكبر استفادة للزملاء مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضح التقرير، أنه تم افتتاح أكبر وأحدث معهد تدريب فى العالم العربى، بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وإنشاء مقر نموذجى لمصلحة الشهر العقارى بمبنى النقابة وتوقيع برتوكول مع وزارة الإنتاج الحربى لإنشاء مستشفى الصحفيين بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد أن وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تخصيص أرض لإقامة مستشفى للصحفيين عليها بمدينة السادس من أكتوبر فى يوليو 2017.

كما رصدت لجنة النشاط والمتابعة فى تقريرها عن أنشطتها من قيام اللجنة بتنظيم 15 رحلة مع وزارة الشباب والرياضة إلى مدن شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية، كما نظمت رحلة الى مسار العائلة المقدسة فى محافظة المنيا.

ونوهت لجنة النشاط إلى أنها أعادت مصايف إدارة النوادى بالقوات المسلحة للصحفيين بأسعار مخفضة عن المقدمة للمدنيين بنسبة 50% للمصيف بمرسى مطروح، كما نظمت رحلات مصايف إلى الساحل الشمالى ورحلات سياحية إلى مدينة طابا ومرسى علم والغردقة والعين السخنة، وأنها نظمت معرض المنتجات البيئية وإقامة العديد من الحفلات.

كما أصدرت لجنة تطوير المهنة والتدريب، تقريرا بنشاطها جاء فيه أنه تم تنظيم 60 فعالية ما بين دبلومات مدتها 3 أشهر ودورات لأيام وورش عمل واستحداث جائزة التميز الصحفى فى مجال التعليم الفنى والتدريب المهنى.

أصدرت لجنة الإسكان والمشروعات بنقابة الصحفيين تقريرا عن إنجازاتها وأنشطتها خلال عامين، جاء فيه أنه تم تخصيص 288 وحدة سكنية بقرار مجلس إدارة هيئة وزارة الإسكان بجلسته رقم 108 بتاريخ 11 يوليو 2017 بمساحات تتراوح من 70 إلى 133 مترا وأن سعر المتر 6810 جنيهات، موضحا أنه تقدم للحجز 620 صحفيا وأنه تم استبعاد 56 زميلا لحصولهم على وحدات سكنية من قبل.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أنها حققت لأول مرة فى تاريخها وخلال أقل من عام دخلا لصناديق النقابة تعدى 7 ملايين جنيه ،حصيلة ما تم إنجازه من مشروع مدينتى، وأنها عملت على ان يكون الدخل بصفة مستمرة بحيث لا تتم موافقة جهاز مدينة التجمع على التنازل عن الوحدات للغير قبل موافقة النقابة مقابل دعمها بمبلغ 20 ألف جنيه عند كل تنازل يتم.

وجاء فى تقرير اللجنة أن وزارة الإسكان وافقت بجلسة رقم 108 بتاريخ 11 يوليو 2017 على تخصيص قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر رقم 9 بمساحة فى حدود 2360.9 م2 لنشاط طبى، وأن اللجنة اتخذت بعدها خطوات تنفيذية سريعة للمشروع وأنها وقعت بمعرفة النقيب برتوكول تعاون مع شركة للتنفيذ بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى تتضمن أيضا تنفيذ عيادات خارجية بمقر النقابة بوسط البلد.

وأوضح التقرير، أنه تم تخصيص 150 مدفنا للصحفيين الراغبين فى حجز مدافن بمنطقة العبور وأن اللجنة عملت على توفير حجز 220 وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية بأسعار مخفضة عن الأسعار المتداولة.

كما أصدرت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، تقريرا عن أنشطتها خلال 4 أعوام، جاء فيه أن اللجنة نظمت 150 ندوة وأمسية شعرية وعرضا مسرحيا وسينمائيا وغنائيا وإطلاق مشروع إنقاذ الثروة من الدوريات والكتب التراثية النادرة وتجهيز موقع لمكتبة النقابة.

وجاء فى تقرير اللجنة أنها اهتمت على مدى 4 سنوات بتكريم رواد العمل الثقافى وإحياء ذكرى كل من كان له دور فى العمل الصحفى والفنى والإبداعى، مؤكدا أن اللجنة الثقافية آثرت منذ 4 أعوام أن تطرح مشاريعا أكثر تطورا وانفتاحا وابتكارا لتحقيق آمال الصحفيين والمهمومين بالمهنة، متابعا: "فانطلقت أول فكرة لترميم وأرشفة وتدوين تراث النقابة رقميا خاصة أن تعرض تراث النقابة للتلف شكل هاجسا للصحفيين ودفع اللجنة للتعاون مع مكتبة الإسكندرية أهم مؤسسة ثقافية فى مصر لها تجربتها الرائدة فى صنع همزة الوصل بين التراث والحاضر".

وأشار التقرير، الى أن اللجنة الثقافية استعانت بخبرات مكتبة الإسكندرية ودشنت معها مشروع الحفاظ على تراث مكتبة النقابة، وأنه تم البدء فى تعقيم وفهرسة ورقمنة مجموعة دوريات الصحف ودوريات المجلات العامة والمتخصصة والكتب التراثية المحفوظة بمكتبة النقابة، لتواكب النقابة تطورات العصر وتحفظ للأجيال القادمة تراثها الفكرى والمهنى والثقافى، وتؤكد على دور التعاون والانفتاح على كافة المؤسسات الثقافية فى الوطن، إلى أن وصلت للاتفاق مع مكتبة الإسكندرية على إطلاق أول موقع إلكترونى لمكتبة نقابة الصحفيين التى تضم كنوزا لا تقدر بمال.

ونوه التقرير الى أنه فى 26 أبريل 2015 عقدت اللجنة ندوة لمناقشة كتاب "حرب الاستنزاف" للواء حمدى شعراوى أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وندوة لمناقشة المجموعة القصصية التى تحمل عنوان "البابا مات" ،واللقاء الشهرى فى الصالون الثقافى لأسرة الكاتب الراحل الكبير إحسان عبد القدوس ،مشيرا الى أنه فى 2 مايو 2015 عقدت اللجنة ندوة لمناقشة كتاب "جبرتى الوطن"، وأنه فى 10 مايو 2015 نظمت اللجنة اللقاء الشهرى فى الصالون الثقافى لأسرة الكاتب الراحل الكبير إحسان عبد القدوس، وندوة لمناقشة كتاب "كلمات تحت الرماد".

وأضاف التقرير، أنه فى 25 مايو 2015 نظمت اللجنة بالاشتراك مع جمعية محبى الشيخ إمام أمسية فنية لإحياء الذكرى العشرين لرحيل صوت الشعب الشيخ إمام عيسى، كما كرمت الفائزين بجائزة دبى الدولية لهذا العام، وأنه فى 6 يوليو 2015 نظمت اللجنة اللقاء الشهرى لصالون إحسان عبد القدوس ،و أنه فى 30 يوليو 2015 عقدت اللجنة ندوة لمناقشة كتاب "دماغ بيل جيتس"، وأنه فى 30 اغسطس 2015عقدت اللجنة ندوة شعرية للشاعر عبدالستار سليم، وأنه فى 4 أكتوبر 2015

نظمت اللجنة مؤتمراً صحفياً لعدد من أسر الحجاج المصريين المفقودين فى أحداث التدافع بمنى وأسر الضحايا ،وندوة لمناقشة كتاب "سنوسرت الثالث.. رباط البحرين"و أنه فى 26 أكتوبر 2015 نظمت اللجنة ندوة تحت عنوان "الانتفاضة الفلسطينية".

وشدد التقرير، أن اللجنة نظمت العديد من الندوات من نوفمبر 2015 حتى فبراير 2019، مؤكدًا أن اللجنة واصلت تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين النقابة ممثلة فى اللجنة الثقافية ومكتبة الإسكندرية، وهو المشروع الذى يهدف لإنقاذ الدوريات والكتب التراثية النادرة المملوكة للنقابة من خلال ترميمها ورقمنتها، بالإضافة إلى تطوير مكتبة النقابة وتوفير تدريب للعاملين بها، والذى انطلق منذ حوالى 3 سنوات.