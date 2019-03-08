طلب إحاطة لوزير التموين بشأن الحذف العشوائي لأصحاب بطاقات التموين

معتز الخصوصي قال النائب عصمت زايد إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين بشأن الحذف العشوائي لأصحاب بطاقات التموين. وأشار زايد فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أنه تم إبلاغ بعض أصحاب بطاقات التموين باستهلاكهم 1000 كيلو وات فى الشهر، إلا أنه فى الحقيقة هذه الفئات لم تستهدف هذه الكمية من الكهرباء ، مؤكدا أنه من يتعدى استهلاك 1000 كيلو وات يجب ان يحذف من الدعم التمويني. تعليقات القراء

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