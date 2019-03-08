حادثة سير مميتة في الجديدة.. مصرع 3 أشخاص والحصيلة مرشحة للارتفاع

لقي 3 أشخاص، ليلة أول أمس الأربعاء، مصرعهم، وأصيب شخصان، صفت حالتهما بـ”الخطيرة”، في حادثة سير دموية على مستوى الطريق الجهوية، الرابطة بين الدارالبيضاء، وأزمور.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الحادث وقع عندما حاول سائق سيارة صغيرة، كانت قادمة من الدارالبيضاء، وعلى متنها 4 ركاب، تجنب بركة مائية وسط الطريق، إلا أن سيارته اصطدمت مباشرة من الجهة الأمامية بشاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس، ما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 4 أشخاص في حالة خطيرة.
ونظرا إلى خطورة إصابتهما لقي مصابان مصرعهما داخل المستشفى الإقليمي في الجديدة.
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