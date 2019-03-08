أعلنت رئيسة محكمة الجنايات، اليوم الخميس، أن الجهادي الفرنسي مهدي نموش مذنب في عملية قتل أربعة أشخاص في هجوم “إرهابي” في 24 ماي 2014، على المتحف اليهودي في بروكسل.
وبعد مداولات ظهر أول أمس الثلاثاء لهيئة المحلفين الـ12، اعتبرت المحكمة ناصر بن درير (30 عاما)، وهو صاحب سوابق من مرسيليا متهم بتزويد نموش بالسلاح، “شريكا” في هذا الهجوم.
ونفى الرجلان هذه التهم، وهما عرضة لعقوبة السجن المؤبد. وتحديد العقوبة سيكون موضع مداولات جديدة ستعلن نتائجها غدا الجمعة.
وطالب الادعاء العام الذي يعتبر هذا الهجوم المعادي للسامية أول اعتداء يرتكبه في أوروبا مقاتل عاد من سوريا، بإدانة نموش وبن درير.
ولدى صدور الحكم لم تبد على نموش أي علامات تأثر. وإلى جانبه وقف بن درير ينظر إلى الأرض لدقائق طويلة.
وكان الإدعاء جمع “23 دليلا” ضد نموش الذي كان شكله مطابقا للشخص الذي ظهر على كاميرات المراقبة في المتحف خلال الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 5 سنوات.. المحكمة تعتبر نموش مذنبا في قضية الهجوم على المتحف اليهودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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