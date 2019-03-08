شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف سوداني يدعو لمجلس رئاسي بزعامة البشير والان نبدء بالتفاصيل

طرح تحالف «قوى 2020» مبادرة اقترح فيها الاتفاق على فترة انتقالية لمدة عامين تبدأ بانتهاء مدة حكم الرئيس البشير في 2020 وتنتهي في 2022.

وطرحت المبادرة أيضا تأجيل الانتخابات المزمع عقدها العام المقبل لعامين.

واقترح رئيس التحالف بالإنابة الطيب مصطفى في مؤتمر صحفي أمس الأول، أن تتولى الجمعية العمومية للحوار اختيار أعضاء المجلس الرئاسي والحرص على تمثيل المرأة والشباب.

وشهدت المبادرة أيضا الاقتراح بأن يختار رئيس الوزراء بالتشاور مع المجلس الرئاسي تشكيل الحكومة والولاة، ومد أجل البرلمان لمدة عامين بعد 2020.

وفيما يخص حالة الطوارئ، أشارت المبادرة إلى ضرورة أن تكون ستة أشهر بدلا من عام وتمدد حال استمرت الدواعي.

كما دعا التحالف لإلغاء بندين من أمر الطوارئ الأول المتعلقين بدخول المنازل والمنشآت وتفتيشها دون إذن، وتعديل البند المتعلق بحظر التجمعات والندوات غير المرخص لها في أمر الطوارئ الثاني وإبداله ببند جديد يسمح بالمواكب والتجمعات التي ينظمها القانون.

ومن المقرر أن يرأس الرئيس عمر البشير اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني، ويعد الاجتماع الأول منذ فرض حال الطوارئ والثاني بعد الأزمة السياسية وبدء المظاهرات.

كما أشارت تقارير صحافية إلى أن البشير سيلتقي رؤساء الأحزاب السياسية، واعدا بأن يكون على مسافة واحدة من جميع القوى.