واشنطن: نزع سلاح بيونج يانج النووي قد يكون خلال ولاية ترامب الحالية

أعربت واشنطن عن اعتقادها بأنها قادرة على التوصل إلى "نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل نهائي وكامل" بحلول نهاية الولاية الحالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب (كانون الثاني/يناير 2021)، بحسب ما أعلن مسؤول أمريكي كبير. .

وأكد المسؤول أن واشنطن ستطلب من بيونج يانج "توضيحات" حول أسباب إعادة بناء موقع لإطلاق الصواريخ البعيدة المدى، مؤكدا أن الإدارة الأمربكية لم تتوصّل حتى الآن إلى "أي استنتاج محدد حول ما يجري هناك".

وأظهرت صور من الأقمار الصناعية نشاطا في موقع لإطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية، ما يوحي بأن بيونج يانج بشرت بـ"إعادة بناء المنشأة" بعد فشل قمة هانوي، الأسبوع الماضي.

وذكر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الذي يتخذ مقرا له في واشنطن، أنه تم رصد معاودة النشاط في موقع سوهي بعد يومين فقط على فشل القمة التي جمعت كلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في العاصمة الفيتنامية.

ووفق المركز نفسه، فإن تلك المنشأة "كانت مجمدة منذ أغسطس/آب 2018، ما يشير إلى أن النشاطات الحالية متعمدة وموجهة نحو هدف".