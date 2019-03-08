حكومة اليمن: الحوثيون مستمرون برفض وإفشال كل جهود السلام

أكد رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، الخميس، أن مليشيا الحوثي مستمرة في رفض وإفشال كل جهود السلام.

وعقد عبدالملك مباحثات مع القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى اليمن أفيونا والكر دويل، تناولت التطورات السياسية والمستجدات في الجانب المالي والاقتصادي في اليمن، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وفي اللقاء الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض، أكد عبدالملك أن حرب المليشيا الحوثية بدعم واضح وصريح من إيران ما تزال مستمرة ضد اليمنيين، وتسببت بالانهيار لجميع مظاهر الحياة.

وأضاف أن مليشيا الحوثي ما زالت ترفض جهود السلام وتفشلها، وتضع كل يوم المزيد من العراقيل والتحديات، والمماطلة في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات السويد بشأن الحديدة.

وشدد على أن الحل الجذري لإنهاء الحرب وإرساء دعائم السلام تكمن في إزالة الأسباب الجذرية لاندلاعها التي أشعلتها مليشيا الحوثي بانقلابها على السلطة الشرعية.

ولفت إلى جهود الحكومة الشرعية لتصحيح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بالاقتصاد اليمني جراء الانقلاب، مشيرا إلى أن الحكومة أقرت موازنة عام 2019، كموازنة أولى منذ اندلاع الحرب في البلاد مطلع 2015.