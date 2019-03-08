أردوغان يكافئ القتلة

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صفعة وراء أخرى يتلقاها النظام التركي، بعد كشف صحيفة يني شفق، المقربة للحكومة التركية، عن تفاصيل فضيحة مدوية، فيما أسمته بـ"جائزة الوطن" لمن يدلي بمعلومات عن تحركات كل من يعارض أردوغان وحاشيته.

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